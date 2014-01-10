版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 12:51 BJT

路透基点：江西公路开发总公司寻求8亿元人民币贷款--RLPC

路透香港1月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，江西公路开发总公司正寻求8亿元人民币(1.32亿美元)15年期贷款，用于都昌至九江高速公路一个路段的建设。

北京银行为牵头行。

贷款担保为收费权，利率为中国人民银行基准利率的100%。母公司江西省高速公路投资集团有限责任公司提供担保。

交易料将于2月结案。

国有企业江西公路开发总公司在江西省从事投资、建设、管理高速公路等活动。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐