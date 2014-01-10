《全球汇市一周综述》美非农报告前美元低头，欧央行温和政策下欧元承压

整理 李爽

路透北京1月10日 - 近期美国大部分地区遭遇极寒天气，而美元在良好经济数据激励下一度触及七周高点，可谓冰火两重天。

本周美国贸易数据和就业市场表现均显示出经济复苏的力道，力挺美元，美联储公布会议记录显示将稳步缩减购债计划后，美元亦顽守涨势。不过，今日稍晚非农报告将出炉，谨慎情绪令投资者了结获利，美元小幅滑落。

欧洲央行本年度首次货币政策会议论调温和，令欧元最初下跌，但在多方强劲买需的支撑下持稳。加拿大公布一连串令人失望的国内数据，令加元人气衰败，一度创逾四年低点。澳元表现虽没有加元那么差，但本周也持续走低。

下周暂无主要央行召开会议的计划，但数据面仍有一些重量级消息公布，包括澳洲就业报告、欧洲贸易数据和通胀数据、美国通胀率和制造业数据等。

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**美非农就业报告前美元从高位滑落**

极寒天气近期席卷美国大部分地区，但丝毫未影响美元情绪，在良好的贸易和就业数据激励下，美元一度触及七周高点。美联储会议记录显示，美联储将稳步缩减购债计划，也未能逆转美元涨势。

不过，美国今日稍晚将公布12月非农就业报告，在此之前，投资者态度谨慎并了结部分获利，美元从高位滑落。路透调查显示，12月非农就业岗位预计大增19.6万个，略低于11月的20.3万，失业率料持于7.0%，交易商称，如果非农就业数据意外强劲并激发对美联储将加快缩减购债步伐的预期，那么美元有望轻松反弹。

“目前就业市场不断改善，可能促使美国联邦公开市场委员会(FOMC)更为积极地进行货币政策正常化，”DailyFX分析师David Song称。但他也指出，若薪资增速出现进一步放缓迹象，则会促使美联储在通缩危险下进一步推迟退出策略。

**德拉吉发表温和政策立场**

与美联储相反的是，欧央行一直维持在欧元区释出更多刺激举措的可能性。周四欧洲央行总裁德拉吉强调了采取行动的决心，条件是通缩成为实质性的风险或资金利率上涨危及到脆弱的经济复苏。

“在当前欧元区通胀疲弱的背景下，欧洲央行的月度记者会立场非常温和，”澳新银行分析师Dylan Eades表示。“欧洲央行总裁德拉吉明确地告诉市场，如果有必要央行将再度采取行动。”

他的讲话打击欧元兑美元下跌逾0.5美分，但欧元在1.3548水位受到强劲买需，这提振其收复所有跌幅。周五欧元兑美元持稳在1.3603，交易员现在对做空欧元小心翼翼。

加元是本周表现较差的主要货币之一，已经下跌近2%触及逾四年低点。加拿大公布一连串令人失望的国内数据，令加元人气衰败，加元兑美元一度跌至1.0875加元，创2009年10月以来新低。

澳元表现虽没有加元那么差，但本周以来也是持续走低。澳元兑美元报在0.8892美元，本周下跌0.6%。澳元去年大跌14.3%之后人气依旧脆弱。按理说中国贸易数据应支撑澳元，但实际却没有带来太大影响。交易员称，如果美国就业数据特别好，澳元可能急跌，相反若数据令人失望，澳元或涨至0.9000美元。

**美元料续升，欧元和日圆或下跌**

路透调查显示，美元今年上半年将会走升，而日圆和欧元则会下跌，因美国经济复苏更加稳固。美元指数今年底料升至85.0。

欧元料持续走贬，一个月后来到1.35美元，六个月后报1.30美元，年底时触及1.27美元。欧元兑英镑预计也会受创。日圆兑美元一个月后料报104日圆，六个月后跌至106日圆，一年后来到110日圆。