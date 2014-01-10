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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 13:37 BJT

日本数据：11月领先指标创2007年5月以来最高

路透东京1月10日 - 日本内阁府周五表示，11月领先指标创2007年5月以来最高，同时指标创下2008年7月以来最高。(完)
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