日本数据：11月领先指标创2007年5月以来最高

路透基点：美银美林邀请银行参与百丽国际贷款--TRLPC

路透5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，美银美林正在 邀请银行在优先层面参与280亿港元(36亿美元)的定期贷款，支持中国鞋 履零售商--百丽国际 的私有化。 贷款将包括215亿港元的五年期A部分，以及65亿港元的三个月期B部 分。 A部分贷款利率与杠杆率挂钩：如果杠杆率高于2.75倍，则利率是香 港银行同业拆息(Hibor)加码315个基点；如果杠杆率为2.26–2.75倍，则 加码282.5个基点；如果杠杆率为2.25倍或者更低，则加码250个基点。B 部分贷款利率为Hibor加码150个基点。 上周，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有 化该公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿 美元。 百丽国际公告称，鞋类业务遭遇了“前所未有的挑战”，尤其是电商 平台和购物中心在公司主要的销售渠道百货商场构成竞争。 百丽国际公告称，基础转型对提升公司竞争力及巩固其于中国女士鞋 类市场的长远领导地位方面诚属必要。因转型将不乏风险