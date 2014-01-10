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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 13:31 BJT

澳洲股市：收低0.2%，中国贸易数据进一步冲击资源类股

路透悉尼1月10日 - 澳洲股市周五收低0.2%，资源类股持续疲弱，因大宗商品价格走软且中国贸易数据令人失望。

受高基数效应以及欧美圣诞新年假期影响消退，中国12月出口同比增速大幅回落，2013全年外贸增速亦略低于年初目标。

澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌12.0点至5,312.4点，在较10月28日触及四年半高点5,457.3点低约145点的位置徘徊。

该指数本周周线收低0.7%，中断三周连涨。(完)
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