国际油市：北非供应担忧支撑油价上涨，关注非农就业数据

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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0526GMT，布兰特原油 上扬0.37美元，报每桶106.76美元。上日结算价下滑0.76美元，盘中交投震荡，波动幅度超过2美元。
美国原油 涨0.81美元，报92.47美元，周四触及八个月低点91.24美元。
“在关键数据出炉前，我们看到市场大致平静下来，但中东的地缘政治形势正在带来震荡，”Le Brun表示。
“那真是把双刃剑。如果就业数据向好，将支撑油价，但却可能加快缩减购债步伐。真的很难提前防范。”
路透市场分析师王涛称，技术面显示美国原油可能反弹至93.48美元，布兰特原油或在105.59美元附近触底。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王翔琼/张涛)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选