国际油市：北非供应担忧支撑油价上涨，关注非农就业数据

0526GMT，布兰特原油 上扬0.37美元，报每桶106.76美元。上日结算价下滑0.76美元，盘中交投震荡，波动幅度超过2美元。

美国原油 涨0.81美元，报92.47美元，周四触及八个月低点91.24美元。

“在关键数据出炉前，我们看到市场大致平静下来，但中东的地缘政治形势正在带来震荡，”Le Brun表示。

“那真是把双刃剑。如果就业数据向好，将支撑油价，但却可能加快缩减购债步伐。真的很难提前防范。”

路透市场分析师王涛称，技术面显示美国原油可能反弹至93.48美元，布兰特原油或在105.59美元附近触底。(完)

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