《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(1月6日-10日)中国重要财经新闻标题：

**经济/政策**

--中国12月CPI同比上涨2.5%，创出七个月新低；2013年全年CPI则同比上涨2.6%，远低于年初设定的3.5%控制目标。展望新的一年，预计通胀仍将温和可控，而这会为调结构创造更多政策空间。

--受高基数效应以及欧美圣诞新年假期影响消退，中国12月出口同比增速大幅回落，2013全年外贸增速亦略低于年初目标。展望2014年，业内人士预计，随着欧美经济继续好转和国内需求改善，中国进出口增速料能超过8%。

--由于年底需求相应走软，汇丰中国12月服务业PMI降至28个月新低，呈现与官方数据类似的明显回落走势，表明服务业的扩张势头有所放慢。 --上海证券报报导援引消息人士称，去年12月四大行新增贷款投放1,800亿元人民币，同期存款大幅增长1.2万亿，而目前市场人士对去年12月全行业新增贷款估计多在6,000亿左右。 --中国国土资源部正在酝酿多项土地改革制度，其中有关严守耕地红线和加强土地节约集约利用的行动计划，有望加快推进，最快在上半年推出。国土部今年还将研究起草《不动产登记条例》等规章制度。

--中国国务院召开常务会议，决定推出进一步深化行政审批制度改革三项措施，要求公开全部行政审批事项清单，逐步向审批事项的“负面清单”管理迈进。

--中国国务院总理李克强近日称，今年要加强财政和金融审计，切实防范财政和金融风险。要实现审计全覆盖，凡使用财政资金的单位和项目，都要接受审计监督。

--路透调查：尽管今年面临美联储缩减QE的不利因素，人民币今年仍将在中国经济增长前景以及中外利差的支持下温和升值。路透调查显示，未来一年，人民币兑美元料较2013年底升值1.7%，低于2013年2.9%的升值幅度。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--新年伊始，一份堪称史上最为严格的影子银行监管文件已正式下发。根据熟悉情况的银行人士介绍，该文件明确定义了影子银行的概念、纳入监管的范畴以及监管责任分工等。若后续各地方政策、一行三会再出台细节严格执行的话，将对相关业务的发展有非常大的制约。

--针对一些地区非融资性担保公司数量激增、业务混乱等问题，中国银监会、发改委等八部委联合发布关于清理规范非融资性担保公司的通知，要求对非融资性担保公司进行一次集中清理规范，重点是以“担保”名义进行宣传但不经营担保业务的公司。

--中国中央结算公司债券信息部最新报告称，2013年债券市场共发行各类债券8.7万亿元人民币，同比增长9.05%，相比2012年增速下降了2.61个百分点。展望2014年仍难以乐观。

--中国外汇管理局局长易纲在国内期刊上撰文称，2014年将研究制定出一个能统领外汇管理全面改革、逻辑清晰、措施明确的总体方案，做到心中有数、主动有为、风险可控。

--中国银监会要求，上一年年末调整后的表内外资产余额为1.6万亿元人民币以上，或者上一年度被认定为全球系统重要性银行的商业银行，应当披露全球系统重要性评估指标相关信息。

--针对资本市场综合回报低等问题，中国证监会主席肖钢称，将逐步建立现金分红、股份回购、以股代息等综合回报体系，大力发展定期支付、绝对收益类产品，支持货币基金创新。 --专访：中国敦和投资有限公司宏观策略总监徐小庆认为，2014年中国融资需求的降温有望舒缓趋紧的政策神经，从而打开资金利率下行空间，进而解开束缚2013年股债市场表现的“紧箍咒”。 --中国央行副行长潘功胜称，要改变由上级政府代为发债的做法，使发债主体和偿债主体相一致。未来市政债的发行，主要应该由市级政府，让真正使用资金的城市与省会城市，地级市或者是县级市来自主发债。 --上海证券交易所发文明确银行发行减记债的规则，上市或拟上市商业银行可采取公开和非公开发行方式，在该所发行减记债并上市交易。 --中国保监会宣布近期将启动历史存量保单投资蓝筹股政策，允许符合条件的部分持有历史存量保单的保险公司申请试点。此举将有利于探索保险资金长期配置的渠道，并促进资本市场的稳定。

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--中国证券市场首次公开发行(IPO)甫重启，意外起风波。原定于周五网上申购的江苏奥赛康药业股份有限公司公告称，考虑到本次IPO规模和老股转让规模较大，经与主承销商中金公司协商，决定暂缓本次发行，未来将择机重启。

--中国证券报援引消息人士称，拖延已久的煤炭资源税从价计征政策年内将正式启动；为缓解煤炭企业因为从价计征带来的成本上升压力，相关配套的减税清费等政策措施也有望同步推出。 --中国国务院日前调整上海自贸区部分行政审批和准入措施，将多项外商外企行政审批事项改为备案制，并扩大增值电信、教育、游戏设备等服务业的对外开放。

--中国海洋石油总公司(CNOOC)一名消息人士说，中海油将关闭部分可再生能源业务，中海油正在寻求出脱风力及生物燃料项目，将重点转向煤制气(coal-to-gas)。

--中国国土资源部称2013年全国石油、天然气产量创新高，油气当量为3.2亿吨。因油气资源潜力可观，2030年油气产量有望翻番至接近7亿吨。

--中国汽车工业协会公布去年12月国内汽车销量同比增长17.9%；2013年全年累计销量则同比增长13.9%，远高于中汽协年初时预计的7%增速。

--中国海关公布2013年进口原油2.8亿吨，同比增长4%；进口铁矿石8.2亿吨，增长10.2%。