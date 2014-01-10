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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 14:08 BJT

韩国汇市：韩元微涨，市场静候美国就业数据

路透首尔1月10日 - 韩国韩元 周五在窄幅波动后微涨，因美元全面走软；投资者静候今天稍晚发布的美国非农就业数据。

韩元/美元 国内收盘报1,061.4，较周四国内收盘价上涨0.1%。(完)

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