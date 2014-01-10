中国将烤烟收购价格平均提高5%

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月9日 - 中国政府周四称，将烤烟收购价格平均提高5%。健康活动人士曾表示，香烟价格便宜是中国人爱吸烟的部分原因。
日前，中国卫计委表示，今年全国范围内将在室内公共场所禁止吸烟。
烟叶收购价格政策由发改委和国家烟草专卖局共同制定。烤烟占中国烟草的逾90%。
发改委和国家烟草专卖局在声明中称，提价将“促进烟草行业健康发展”，保持烟叶供求总量平衡，引导农民合理安排烟叶生产。
声明指出，各级价格主管部门要加强监督检查，“严肃查处”烟叶收购中的压价行为。
尚不清楚烟叶收购价格的提高是否会被转嫁到消费者身上。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。