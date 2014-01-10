表格：瑞士12月未经调整的失业率为3.5%，上月为3.2%

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透苏黎世1月10日 - 瑞士联邦经济总局周五公布，12月未经调整的失业率为3.5%，上月为3.2%
12月经调整的失业率为3.2%，11月为3.2%
以下为详细数据：
2013年12月 2013年11月 2012年12月
未经季节调整失业率(%) 3.5 3.2 3.3
经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.0
登记失业人数 149,437 139,073 142,309
职位空缺数 9,745 11,568 13,722(完) (编译 李婷仪 审校 田建华)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选