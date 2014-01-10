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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 14:54 BJT

表格：瑞士12月未经调整的失业率为3.5%，上月为3.2%

路透苏黎世1月10日 - 瑞士联邦经济总局周五公布，12月未经调整的失业率为3.5%，上月为3.2%

12月经调整的失业率为3.2%，11月为3.2%

以下为详细数据：

2013年12月 2013年11月 2012年12月

未经季节调整失业率(%) 3.5 3.2 3.3

经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.0

登记失业人数 149,437 139,073 142,309

职位空缺数 9,745 11,568 13,722(完) (编译 李婷仪 审校 田建华)
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