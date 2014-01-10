台湾汇市：台币收盘略升，非农数据公布前市场调整仓位

* 台币受外资仓位调整带动走升 * 国际美元在非农数据公布前走软 * 下周实质交易区间料在29.900-30.150 路透台北1月10日 - 台币兑美元 周五微幅收高4分，在美国12月非农数据即将 公布前夕，美元全线走软，外资调整仓位回补台币，推升台币重新往30元大关靠拢。交易员 料下周台币偏弱主轴中带有修正机会，区间先看29.900-30.150。 汇银人士指出，台币本周上半周跌势在下半周获修正，跟上非农前夕外资对美元多仓获 利了结的脚步。但下周走势仰赖非农数据公布后的市场解读，若非农优于预期，美元可望再 度重拾升势，台币预期在30元弱方继续整理；但也不排除市场已消化美国经济复苏的消息， 重回大区间来回。 “下礼拜美元看起来是缓涨，但出口商的美元卖压会限制台币贬幅。”一本地银行交易 员说。 台币累计周线走跌1.73角或0.57%；与同时间韩元走低约0.58%相当。 市场人士指出，本周台币实质交投已测至30.120左右的低位，若非农优于预期，可望往 30.150-30.200再尝试推进，但30.200的重要关卡不易突破，且考量欧元近来持坚不坠，国 际美元的涨势或也受限制，市场暂时仍以大区间交投看待。 交易员也指出，这波外资买/卖美元的资金流动似与台湾股市 表现勾脱，不是由 股市强弱来决定外资汇出、汇入，而是倾向单纯的交易、套利盘，这点在远汇市场本周来也 明显呈现，套利资金令美元忽上忽下，一个月期远汇周五尾盘约于30元整数关卡均衡，也指 出现汇市场台币下周即使升破30元，也将遇买盘进驻。 今日台币实质交易区间主要在30.002-30.080，上日在30.060-30.120。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 走势今日也同样遇美元多头的获利了结，一 个月期美元/台币换汇点折价明显加深；一个月远汇报价 盘中一度抵29.970， 尾盘则报30.000/030，上日纽约盘收在30.035。 台湾股市 周五小幅收高，惟周线收跌0.2%；台湾证券交易所资料显示，外资及 陆资在台股卖超4.03亿台币。 本周五尚有美国12月非农就业岗位发布，下周全球重要经济事件与数据包括： 周一：美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话； 周二：美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表讲话、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就 美国经济作出展望、美国12月零售销售、欧元区工业生产、巴西央行货币政策会议； 周三：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话、美国12月生产者物价指数、德国央行 -货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议、欧元区贸易收支、德国2013年GDP； 周四：美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表论文、美国12月消费者物价指数、美 国一周初请失业金、日本央行总裁黑田东彦在分行经理季度会议发言、智利央行利率会议； 周五：美国12月工业生产、英国12月零售销售。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.212 30.252 30.002-30.270 30.260 9.45 8.57 元太外汇经纪公司 30.202 30.236 30.005-30.250 30.250 3.86 3.43 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.170/-0.150 -0.140/-0.115 (完)