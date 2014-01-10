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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 14:24 BJT

日本股市：小幅收高，但本周创去年10月末以来最大周线跌幅

日本迅销 周五收高3.3%，此前该公司公布超预期的第一季获利。

日本东证股价指数(TOPIX) 小幅上涨0.1%，收报1,298.48点，32.6亿股易手，成交量创一个月最高。从周一开始交易的JPX-Nikkei Index 400 指数持平于11,706.87。(完)
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