表格：瑞士12月CPI较上年同期上涨0.1%，较前月下滑0.2%

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透苏黎世1月10日 - 瑞士联邦统计局周五公布的数据显示，瑞士12月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.1%，预估为上升0.2%；较前月下滑0.2%，预估为下滑0.1%。
以下为详细数据：
2013年12月 2013年11月 2012年12月
较上月变动% -0.2 0.0 -0.2
较上年同期变动% 0.1 0.1 -0.4
指数(2010年12月=100) 98.9 99.1 98.9
(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选