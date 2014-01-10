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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 16:22 BJT

表格：瑞士12月CPI较上年同期上涨0.1%，较前月下滑0.2%

路透苏黎世1月10日 - 瑞士联邦统计局周五公布的数据显示，瑞士12月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.1%，预估为上升0.2%；较前月下滑0.2%，预估为下滑0.1%。

以下为详细数据：

2013年12月 2013年11月 2012年12月

较上月变动% -0.2 0.0 -0.2

较上年同期变动% 0.1 0.1 -0.4

指数(2010年12月=100) 98.9 99.1 98.9

(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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