中国股市：沪综指收跌至五个半月新低，中小盘个股领跌

路透北京1月10日 - 中国股市沪综指周五收跌至五个半月新低，江苏奥赛康药业IPO紧急叫停加剧市场不安情绪。分析师表示，今日大盘继续弱势下行，中小盘个股领跌显示投资者信心不断动摇，料短期股指继续调整下跌。

沪综指 收报2,013.30点，跌14.32点或0.71%，此前最低收盘为去年7月31日的1,993点，本周累计下跌3.4%。上证A股今日成交额609亿元人民币，上日为675亿元。

“料一季度经济下滑还是有一定的力度，另外流动性偏紧造成资金成本一直在高位，整个大盘还是没止住。”华创证券策略分析师胡国鹏称。

他表示，创业板在昨日冲击历史新高后回落，今日继续出现回调，后期如资金面进一步紧张可能造成创业板加速调整。

市场面临IPO新股狂发之际，因老股转让规模过大涉嫌巨额套现，江苏奥赛康药业IPO在周五网上申购当日突然紧急叫停，新股市场化改革面临挑战。

国都证券策略分析师肖世俊亦表示，短期市场受制于宏观经济和资金压力影响，缺乏反弹动力，同时以创业板为代表的小盘股由于前期涨幅较大，自身也存在回调压力，对市场人气形成压制。

创业板指数P 收跌1.95%,走势明显弱于大盘。