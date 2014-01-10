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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 14:46 BJT

中国新债: 中国铝业公司下周三将发行50亿元短融，期限一年

路透北京1月10日 - 中国铝业公司周五公告称，将于下周三(1月15日)在银行间债市簿记建档发行50亿元
人民币短期融资券，期限一年。
    
    中国铝业公司旗下有上市公司中国铝业  。次债券发行具体细节如下：
    
    具体条款如下: 
    
   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)   (亿元)    (月)                                   (缴款日) 
  ======================================================================================= 
  中国铝业公司  50      50        12   1/15簿记建档   农业银行    AAA      1/16    1/17
                                                      中信银行
  =======================================================================================(完)
    
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 (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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