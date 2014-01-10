《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(2014年1月6日-1月10日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周累计下跌6个点子。周内即期汇率维持6.05元上方 窄幅波动，周五受中间价大幅高开逾百点影响一度创下新高，但在疑似干预回落至此前波动 空间。与离岸即期 价差亦扩大至150点左右，后期仍面临一定升值压力。 公开市场操作: * 中国银行间市场本周流动性进一步显好，央行公开市场连续两周零操作“以静制动” 。考虑到后续财税上缴及春节前现金备付压力难免，若有需要，央行应会适度出手微调流动 性，但总体政策应不改偏紧的基调。业内人士认为，结合最新经济数据和政策动向，通胀压 力温和，而经济复苏动能持续，央行仍会倾向偏紧的资金面，通过资金价格向市场传导政策 意图，达到降杠杆，防范影子银行等金融风险的目的。 债市: * 银行间现券收益率当周先跌后涨。开年后资金面超预期宽松，机构谨慎尝试买入，推 动现券在周中前期走暖；然财税缴款、新股发行和春节现金需求等月内将先后冲击资金面， 市场预期不敢太乐观，加之新债发行渐多，机构心态趋进一步谨慎。 票据: * 中国票据市场当周转贴利率略有上行。交易人士指出，虽然短期市场流动性较为宽松 ，且年初机构信贷规模尚未投放，出票压力减缓，但由于下周面临财政税款上缴以及春节临 近等因素干扰，资金面预期并不乐观，不少机构选择沽出票源，推升转贴利率走势。 交易 员并认为，当前资金面尚较为宽松，转贴利率升势不改，表明机构对未来资金价格走高的预 期抬升，预计转贴利率大幅下探可能性并不大，短期或震荡走升。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计跌3.4%，为半年来第二大单周跌幅。本周市场不敌 新股IPO重压，再现单边下跌，盘中多方几无还手之力，间歇性反弹随后引发更多卖压。市 场人士指出，本周市场受制于宏观经济和资金压力影响，缺乏反弹动力，同时创业板冲击历 史新高后后，由于前期涨幅较大，自身存在回调压力，对人气形成压制。后期如资金面进一 步紧张可能造成创业板加速调整，短期市场下跌趋势明显。 期市: * 上海期铜当周下跌，临近假期实体需求清淡，当周公布的PMI数据显示，12月中国服 务业增长放慢，呼应了制造业增长减速的表现，此外市场对国内流动性前景也不太乐观，均 令铜价承压，沪铜周五一度触及三周低位，51,000元附近的支撑面临考验。沪铜主力1403合 约 周五收报每吨51,360元，全周累计下跌1.08%。 * 上海期金当周小跌，美股走强和美国就业数据向好，均削弱了市场的避险意愿，不过 春节前夕中国实货金买需强劲，限制了金价跌幅，市场将密接关注周五出炉的美国非农就业 报告，以判断美联储今年的政策路径。上海期金主力1406合约 周五收报每克244.9 0元，全周累计下跌0.61%。(完) (整理 吴芳/丁琦/李然/曹巍浩/张晓翀; 审校 黄凯)