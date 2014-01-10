全球商品：印尼矿石原料出口禁令即将生效，恐冲击中国不锈钢行业

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透悉尼1月10日 - 印尼当局即将对矿石原料实施出口禁令，此举料将损害中国不锈钢厂的利益。中国不锈钢行业或面临五年以来最大的调整，其生产的不锈钢广泛用于厨房用品、汽车和房屋建筑等领域。
该项出口禁令预计在本周日生效。对于苦不堪言的镍矿商而言，这项禁令可能是个福音。镍价去年下跌19%，目前顽固地徘徊在四年低点附近。
印尼每年料将禁止出口价值超过20亿美元的镍矿石和铝土矿，旨在推动矿商进入下游加工业，并提高国家从矿藏资源中获取的长期回报。
中国生产不锈钢所需的镍矿石约有一半来自印尼。中国是全球最大的不锈钢生产国和出口国。
禁令即将生效，但镍价迄今还未对之作出反应，表明市场普遍怀疑印尼能否贯彻其政策。印尼以前就曾临阵放弃推行有争议的政策。
不过印尼当局最近对支撑锡行业态度坚决，其关于矿石出口的最新提议只会延缓禁令对部分领域的全面影响。
“如果禁令保持不变，镍价保持涨势且成本被转嫁出去，最终将影响终端消费品--比如厨房用品，还有建筑业和工厂，”巴克莱驻新加坡分析师Sijin Cheng表示。(完)
(编译 朱晓军；审校 白云)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。