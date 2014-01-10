版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 14:56 BJT

台湾债市：10年公债殖利率创三周低点，料非农数据影响有限

* 10年公债殖利率创三周低点，资金宽裕有利做多
    * 预料非农数据对美债打击有限，长券标售见端倪
    * 五年券103/2区间看1.10-1.13%

    路透台北1月10日 - 台湾债市殖利率周五走低，10年券102/10并创10年公债殖利率 三周低点
。交易员表示，台债在美国非农就业数据公布前走多，主要因台湾基本面较美国差，在资金宽裕环境下，有利
多头表现。
    
    一证券商交易主管称，10年券自今年起增额发行次数将改为两次，殖利率较会受到交易盘影响波动，对于
有补券需求的实质买盘而言，选择筹码安定、即将成为冷券的102/10持有到到期，反而是有利选择。    
    
    展望下周债市，交易商认为，首要先看今晚美国非农就业数据对美债的影响。近期美国10年指标公债殖利
率 虽面临连串良好经济数据的打击，但3.0%关卡却始终没有正式被突破，若非农数据仅符合预期
，债市价格说不定会有反弹机会。
    
    “美债到3.0%相对是长线的支撑点，在量化宽松缩减预期都已包含进来后，(殖利率)有机会向下修正一些
，可能到2.9%。”一位证券商交易主管说。
    
    另一大型公股银行交易主管则称，美国先前虽然推出相当多的刺激方案，不过经济成长的动能却有限，这
也使得在非农就业数据公布前的130亿美元30年公债标售需求强劲。
    
    “有收益的商品是受到欢迎的，若是这样，殖利率会弹到哪去?”她说。
    
    他们认为，台债相较美债，在基本面更差，资金也同样宽松的环境下，殖利率的变动幅度料较美债更少。
    
    此外，交易商也关注下周三的五年公债103/2标售，由于10年公债102/10走势偏多，预料五年券的标售应
该不差。
    
    大型公股银行交易主管认为，目前公债RP利率约在0.57%附近，以此往上加50-60点，应该就是五年券的适
合位置，因此得标利率应该在1.12%上下。
    
    另一证券商交易主管也预期，103/2得标利率区间应该在1.10-1.13%。
    
    台湾央行将于下周三标售103/2，发行金额预计400亿台币。
    
    台湾10年指标公债殖利率 前低是在去年12月23日的1.6480%。    
    
    路透访问的分析师预期，12月非农就业岗位将增加19.6万，不及11月20.3万的增幅，12月失业率预料将保
持在7.0%的五年低位。
       
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    103/02                   -0.95     1.1265   1.1260-1.1330    101.00
   10    102/10                   -2.62     1.6510   1.6500-1.6760      20.5
 
    下周的全球重要经济事件与数据有：     
    周一：美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话；
    周二：美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表讲话、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就美国经济作出展望
、美国12月零售销售、欧元区工业生产、巴西央行召开货币政策委员会会议；
    周三：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话、美国12月生产者物价指数、德国央行-货币金融机构官
方论坛(OMFIF)经济学家会议、欧元区贸易收支、德国2013年GDP；
    周四：美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加座谈会发表论文、美国12月消费者物价指数、美国一周
初请失业金人数、日本央行总裁黑田东彦在分行经理季度会议发言、智利央行举行利率会议、欧元区HICP；
    周五：美国12月工业生产、英国12月零售销售。
    
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6510
          5      102/11                     没有成交
          2       102/7                     没有成交
 (完)

 (记者 董永年；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐