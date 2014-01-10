台湾债市：10年公债殖利率创三周低点，料非农数据影响有限

* 10年公债殖利率创三周低点，资金宽裕有利做多 * 预料非农数据对美债打击有限，长券标售见端倪 * 五年券103/2区间看1.10-1.13% 路透台北1月10日 - 台湾债市殖利率周五走低，10年券102/10并创10年公债殖利率 三周低点 。交易员表示，台债在美国非农就业数据公布前走多，主要因台湾基本面较美国差，在资金宽裕环境下，有利 多头表现。 一证券商交易主管称，10年券自今年起增额发行次数将改为两次，殖利率较会受到交易盘影响波动，对于 有补券需求的实质买盘而言，选择筹码安定、即将成为冷券的102/10持有到到期，反而是有利选择。 展望下周债市，交易商认为，首要先看今晚美国非农就业数据对美债的影响。近期美国10年指标公债殖利 率 虽面临连串良好经济数据的打击，但3.0%关卡却始终没有正式被突破，若非农数据仅符合预期 ，债市价格说不定会有反弹机会。 “美债到3.0%相对是长线的支撑点，在量化宽松缩减预期都已包含进来后，(殖利率)有机会向下修正一些 ，可能到2.9%。”一位证券商交易主管说。 另一大型公股银行交易主管则称，美国先前虽然推出相当多的刺激方案，不过经济成长的动能却有限，这 也使得在非农就业数据公布前的130亿美元30年公债标售需求强劲。 “有收益的商品是受到欢迎的，若是这样，殖利率会弹到哪去?”她说。 他们认为，台债相较美债，在基本面更差，资金也同样宽松的环境下，殖利率的变动幅度料较美债更少。 此外，交易商也关注下周三的五年公债103/2标售，由于10年公债102/10走势偏多，预料五年券的标售应 该不差。 大型公股银行交易主管认为，目前公债RP利率约在0.57%附近，以此往上加50-60点，应该就是五年券的适 合位置，因此得标利率应该在1.12%上下。 另一证券商交易主管也预期，103/2得标利率区间应该在1.10-1.13%。 台湾央行将于下周三标售103/2，发行金额预计400亿台币。 台湾10年指标公债殖利率 前低是在去年12月23日的1.6480%。 路透访问的分析师预期，12月非农就业岗位将增加19.6万，不及11月20.3万的增幅，12月失业率预料将保 持在7.0%的五年低位。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/02 -0.95 1.1265 1.1260-1.1330 101.00 10 102/10 -2.62 1.6510 1.6500-1.6760 20.5 下周的全球重要经济事件与数据有： 周一：美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话； 周二：美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表讲话、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就美国经济作出展望 、美国12月零售销售、欧元区工业生产、巴西央行召开货币政策委员会会议； 周三：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话、美国12月生产者物价指数、德国央行-货币金融机构官 方论坛(OMFIF)经济学家会议、欧元区贸易收支、德国2013年GDP； 周四：美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加座谈会发表论文、美国12月消费者物价指数、美国一周 初请失业金人数、日本央行总裁黑田东彦在分行经理季度会议发言、智利央行举行利率会议、欧元区HICP； 周五：美国12月工业生产、英国12月零售销售。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6510 5 102/11 没有成交 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 林高丽)