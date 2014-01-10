《中国信用市场观察》M2增速中枢有望趋缓，利好债市

作者 徐永

路透上海1月10日 - 中国广义货币供应量(M2)在利率市场化推进及货币刺激投资模式改善的情况下，增速有望在今年明显放缓，逐步接近甚至低于央行多年求之却不得的13%目标。

货币供应增速中枢中长期的下滑，叠加货币需求端对影子银行等领域的监管强化，将降低货币政策继续从紧的必要性，并提高启动宽松货币政策对冲的概率，这都将对今年债市及流动性形成潜在利好。

中国2013年12月末M2的增速数据还未公布，不过基于外汇占款及一般性存款的相对乏力，多家机构预测M2的增速会降低到13.5%附近，乐观机构甚至预测达到13%。

事实上，表外理财、表内同业业务，以及直接融资的发展，都对传统货币创造及存款派生功能提出了挑战，M2和一般性存款都有内在增速放缓的趋势。

欲浏览M2及存款增速变化，请点选 link.reuters.com/ter85v

2014年上半年M2增速可能回落的原因，还包括2013年M2高基数及投资比重较高的影响。

2013年，社会融资规模增量一季度同比增速达到58%，并且4月M2同比增速达到16.1%。

而从GDP的资本形成贡献率来看，一度从2009年的87.6%下降到2012年的47.1%，但2013年的前三季度，又回升到55.8%，最终消费的贡献率则从2012年的55%回落到2013年前三季度的45.9%。

所谓刺激内需，降低投资比重，在过去一年不仅没有实现，且投资拉动模式有所恶化。

而与投资比重提升相伴随的，是地方融资平台等机构沉淀资金规模大，价格不敏感，而新增需求量大的融资现象，这在2013年上半年表现得尤为明显，社会融资规模虽然高速增长，但GDP二季度仍呈现下滑，信用投放对经济的拉动效应边际递减。

2014年，基于国务院出台规范影子银行的107号文，在融资端加强审慎监管，将有望降低投资增速，并同步降低货币需求及供给。

另外根据2013年上半年的高基数，目前不少机构都预测2014年M2增速有可能回落到13%以下。

当然，这其中的关键假设是107号文等政策，会从货币需求端，明显抑制地方政府及国企的融资需求。

但需求端的不确定性，在于地方政府的投资冲动及其他融资形式的监管套利，并且还有经济增速不跌落下限的保增长诉求，这都对2014年的投资比重继续提高，形成向上推动。

而货币供应增速的不确定同样在于，同业业务的监管，以及类似余额宝类产品的发展，会如何影响一般性存款及同业存款的走势，因银行同业间的负债，在资金来源中若降低，负债将会重回一般性存款，提高M2的增速。

中国债市本周在资金面宽松利好刺激下，债券收益率普遍回落，这主要在于此前财政存款投放等因素支撑，不过随着春节提现，及新一轮财税上缴等因素，节前流动性将趋紧，但市场关于降准的呼声也在提高，节后流动性可相对看好。