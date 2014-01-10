版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 15:21 BJT

韩国债市：公债价格涨跌互见，投资人低接长天期券种

路透首尔1月10日 - 韩国公债收益率(殖利率)曲线周五趋平，投资人寻求低接长天期债券，普遍避开较短天期券种。

指标10年期政府公债收益率收低2.4个基点，三年期公债3月期约收低0.05点。

今日收盘价 上日收市价

-------------------------------------------------------

韩国公债期货 * 105.58 105.63

10年期公债收益率 3.650% 3.674%

五年期公债收益率 3.278% 3.277%

-------------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐