韩国债市：公债价格涨跌互见，投资人低接长天期券种

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透首尔1月10日 - 韩国公债收益率(殖利率)曲线周五趋平，投资人寻求低接长天期债券，普遍避开较短天期券种。
指标10年期政府公债收益率收低2.4个基点，三年期公债3月期约收低0.05点。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.58 105.63
10年期公债收益率 3.650% 3.674%
五年期公债收益率 3.278% 3.277%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 白云)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。