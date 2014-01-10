《中国企业债发行日程表》--1月10日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== 滨州高新区 5 7 1/9簿记建档 *8.60% AA- 1/10 齐鲁证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金；中合中小企业融资提供担保)发行首日 ========================================================================================= 镇江城市建设 10 7 1/10簿记建档 上限8.30% AA 1/13-1/14 银河证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金；中合中小企业融资提供担保) ========================================================================================= 东台城市建设 6 7 1/10簿记建档 上限8.70% AA 1/13-1/15 银河证券 投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 仪征城建 10 7 1/8簿记建档 8.60% AA 1/9-1/16 宏源证券 发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 丰城城建 8 7 1/13簿记建档 上限8.99% AA 1/14-1/16 民生证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金；土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)