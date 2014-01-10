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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 17:19 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月10日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)           
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滨州高新区      5       7   1/9簿记建档       *8.60%       AA-    1/10         齐鲁证券   
开发投资      (第3-7年末每年偿还20%本金；中合中小企业融资提供担保)发行首日
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镇江城市建设   10       7   1/10簿记建档    上限8.30%      AA     1/13-1/14    银河证券   
投资集团      (第3-7年末每年偿还20%本金；中合中小企业融资提供担保) 
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东台城市建设    6       7   1/10簿记建档    上限8.70%      AA     1/13-1/15    银河证券   
投资发展公司  (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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仪征城建       10       7   1/8簿记建档        8.60%       AA     1/9-1/16     宏源证券   
发展有限公司  (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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丰城城建        8       7   1/13簿记建档    上限8.99%      AA     1/14-1/16    民生证券   
投资公司      (第3-7年末每年偿还20%本金；土地使用权抵押担保) 
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)
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