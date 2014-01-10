《中国企业债发行日程表》--1月10日

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== 滨州高新区 5 7 1/9簿记建档 *8.60% AA- 1/10 齐鲁证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金；中合中小企业融资提供担保)发行首日 ========================================================================================= 镇江城市建设 10 7 1/10簿记建档 上限8.30% AA 1/13-1/14 银河证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金；中合中小企业融资提供担保) ========================================================================================= 东台城市建设 6 7 1/10簿记建档 上限8.70% AA 1/13-1/15 银河证券 投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 仪征城建 10 7 1/8簿记建档 8.60% AA 1/9-1/16 宏源证券 发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 丰城城建 8 7 1/13簿记建档 上限8.99% AA 1/14-1/16 民生证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金；土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。