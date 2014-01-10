中国期市：沪铝创出五年低位，因假期前需求清淡且产能集中投放

路透上海1月10日 - 上海期铝周五盘中创出五年低位，国内产能集中 投放，加之假期临近下游需求清淡，令期货和现货价格联袂走低，而近期 工业类商品的全线弱势，亦增添了偏空的市场氛围。 沪铝主力1404合约 收低0.29%，报每吨13,795元，为连续第六 个交易日下跌。现货市场走势同样疲弱，上海金属网国产铝现货平均报价 每吨13,860元，较上日跌90元。 “年底需求非常清淡，春节前下游厂家基本不进货了，加之去年底到 今年上半年是电解铝产能投放的最高峰，造成期现一起下跌，”华泰长城 期货分析师肖兰兰称。 不过她指出，最近这几天的下跌节奏略微偏快，估计春节之后会有一 个弱反弹，但在产能投放高峰期过去前，铝价都难以摆脱弱势运行。 国家统计局的数据显示，11月中国电解铝产量195.36万吨，连续第二 月创历史新高。业内估计，本月稍晚公布的12月产量将进一步增加。 据华泰长城期货报告统计，12月新疆地区仍有30万吨以上电解铝产能 将陆续投入运行，而陕西及内蒙分别有15万吨和10万吨产能，当月产量突 破200万吨将毫无悬念。 周四，伦敦金属交易所(LME)铝库存为544.4万吨，距离去年7月创下 的548.6万吨的纪录高位不远。 美国铝业 执行副总裁William Oplinger周四表示，截至2013年 末，伦敦金属交易所(LME)以外的铝库存料为210万吨，今年或将进一步增 加。 中国海关周五的最新统计显示，去年12月中国未锻造铝及铝材进口12 .52万吨，全年累计进口96.31万吨，较上年减少17.7%。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1403 51,360 -0.58 212,788 黄金(au) 1406 244.90 0.66 160,932 螺纹钢 (rb) 1405 3,492 0.58 1,294,374 橡胶 (ru) 1405 16,920 0.03 208,304 大商所 豆粕 (m) 1405 3,319 -0.09 1,602,986 豆油 (y) 1405 6,648 0.21 772,040 焦炭 (j) 1405 1,382 -0.86 236,906 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,554 0.46 689,138 棉花 (cf) 1405 19,625 -0.41 70,162 中金所 沪深300(if) 1401 2,218.0 -0.50 83,558 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)