版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 15:45 BJT

中国期市：沪铝创出五年低位，因假期前需求清淡且产能集中投放

路透上海1月10日 - 上海期铝周五盘中创出五年低位，国内产能集中
投放，加之假期临近下游需求清淡，令期货和现货价格联袂走低，而近期
工业类商品的全线弱势，亦增添了偏空的市场氛围。
    
    沪铝主力1404合约 收低0.29%，报每吨13,795元，为连续第六
个交易日下跌。现货市场走势同样疲弱，上海金属网国产铝现货平均报价
每吨13,860元，较上日跌90元。
    
    “年底需求非常清淡，春节前下游厂家基本不进货了，加之去年底到
今年上半年是电解铝产能投放的最高峰，造成期现一起下跌，”华泰长城
期货分析师肖兰兰称。
    
    不过她指出，最近这几天的下跌节奏略微偏快，估计春节之后会有一
个弱反弹，但在产能投放高峰期过去前，铝价都难以摆脱弱势运行。
   
    国家统计局的数据显示，11月中国电解铝产量195.36万吨，连续第二
月创历史新高。业内估计，本月稍晚公布的12月产量将进一步增加。  
    
    据华泰长城期货报告统计，12月新疆地区仍有30万吨以上电解铝产能
将陆续投入运行，而陕西及内蒙分别有15万吨和10万吨产能，当月产量突
破200万吨将毫无悬念。
        
    周四，伦敦金属交易所(LME)铝库存为544.4万吨，距离去年7月创下
的548.6万吨的纪录高位不远。 
    
    美国铝业 执行副总裁William Oplinger周四表示，截至2013年
末，伦敦金属交易所(LME)以外的铝库存料为210万吨，今年或将进一步增
加。
            
    中国海关周五的最新统计显示，去年12月中国未锻造铝及铝材进口12
.52万吨，全年累计进口96.31万吨，较上年减少17.7%。 
 
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种          合约    最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)      1403    51,360     -0.58      212,788 
         黄金(au)      1406    244.90      0.66      160,932 
         螺纹钢 (rb)   1405     3,492      0.58    1,294,374 
         橡胶 (ru)     1405    16,920      0.03      208,304 
 大商所  豆粕 (m)      1405     3,319     -0.09    1,602,986 
         豆油 (y)      1405     6,648      0.21      772,040 
         焦炭 (j)      1405     1,382     -0.86      236,906 
 郑商所  白糖 (sr)     1405     4,554      0.46      689,138 
         棉花 (cf)     1405    19,625     -0.41       70,162 
 中金所  沪深300(if)   1401   2,218.0     -0.50       83,558 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 

 (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐