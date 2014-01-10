中国票据市场：转贴利率略走升，出票机构增多因流动性预期难乐观

路透上海1月10日 - 中国票据市场本周转贴利率略有上行。交易人士指出，虽然短期市场流动性较为宽松，且年初机构信贷规模尚未投放，出票压力减缓，但由于下周面临财政税款上缴以及春节临近等因素干扰，资金面预期并不乐观，不少机构选择沽出票源，推升转贴利率走势。

交易员并认为，当前资金面尚较为宽松，转贴利率升势不改，表明机构对未来资金价格走高的预期抬升，预计转贴利率大幅下探可能性并不大，短期或震荡走升。

“春节临近了，不少国有股份银行都清理出场票，主要还是长期资金预期不乐观，”华北一银行交易员称，六个月左右期限的转贴利率周初在6.90%，现在到7.1%了，上升苗头已经显现。

对于未来转贴利率走势，她认为，后期资金面不大可能如月初这么宽松了，转贴利率只有可能走升，大幅下探的空间不大。

“新股IPO也将影响资金面，更何况央行流动性偏紧的态度并没有发生实质改变，”她称，这些均影响机构的出票意愿。

银行间市场主要回购加权利率 周五走势平稳，波动不大。市场人士表示，短期市场流动性持续较为宽松，资金面仍旧呈现“短松长紧”态势，考虑到未来新股IPO(首次公开发行)节奏加快以及月中缴税等因素干扰，机构预期难脱谨慎。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.9979/6.8653 7.1194/6.9618 7.3360/7.1510

上周五 7.3517/7.1838 7.4170/7.2265 7.6050/7.3975

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变动 -35.38bp/-31.85bp -29.76bp/-26.47bp -26.90bp/-24.65bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.9076%，上周五为7.2271%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。