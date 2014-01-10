中国证券：新股发行市场化不代表放任自流，不得操作新股定价--证监会

路透北京1月10日 - 中国重启新股首次公开发行(IPO)后，中国证监会周五称，新股发行市场化不代表放任自流，不能有操纵新股价格的行为，要公平合理的设定新股，老股的发行比例。

证监会在例行新闻发布会上称，为加强发行承销监管，已针对市场发行中的问题，对部分公司的发行承销工作开展检查。

“发行人和主承销商在新股发行过程中要兼顾新股东和原有股东的利益，”证监会称。

中国在新股发行市场化改革后，暂停逾一年的IPO近日开闸。但甫重启即遭遇新问题，江苏奥赛康药业IPO在周五网上申购当日突然紧急叫停。因老股转让规模过大，以及新股“三高”（高股价，高市盈率，高超募资）问题再现，均对监管层正在推进的新股市场化改革提出挑战 。

证监会同时发布了修订后的商业银行信息披露特别规定，需披露主要财务指标，风险管理等指标，增加了风险计量体系的重大变更。