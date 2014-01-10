台湾货币市场：182天期国库券决标贴现率料在0.47-0.52%

路透台北1月10日 - 台湾银行业人士周五表示，下周一(13日)将标售的182天期国库券，预估决标贴现率大区间将在0.47-0.52%，较去年8月分标售的同天期国库券0.45%小升。

去年12月底标售的91天期国库券意外不足额发行，其加权平均得标利率在0.58%，外商银行因年底因素缩手。

路透访谈五家金融机构表表示，上次的标售结果虽是意外，但以近期多次的定存单标售结果看来，短天期利率有走升的趋势。因此他们预估本次标售结果利率将高于去年8月水准，小区间在0.47-0.52%，大区间则在0.45-0.52%。

〞半年期的东西很少，外商会很想要，有可能利率不会上来太多。〞一位外商银行交易员表示。因此她表示，若是外商银积极抢标，也不排除决标贴现率跌破预估的区间。

但也有银行资金调度人员表示，近期有为量不少的标售--包括央行定存单、国库券、公债等等，这可能分散外商银行的胃纳。

本月以来已有1,000亿的一年期央行定存单、100亿的两年期存单标售，下周(13日)开始还有250亿台币的182天期国库券、两年期和五年期公债和20年期公债1,050亿台币将在月底前标售完毕。

央行周一将标售103-2期国库券，天期182天期，金额预定250亿台币。

以下为2012年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2013年

12月31日 91 203.5 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01