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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 21:48 BJT

表格：加拿大12月就业岗位意外减少4.59万个，失业率升至7.2%

路透1月10日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大12月就业岗位意外减少4.59万个，因全职工作减少和多个行业裁员所导致。

加拿大统计局亦表示，12月失业率升至7.2%，因有更多人寻找工作。上月失业率为6.9%。

2013年12月 2013年11月

就业人口变动 -45,900 +21,600

全职就业 -60,000 +1,400

兼职就业 +14,200 +20,000

失业率 7.2% 6.9%

就业参与率 66.4% 66.4%

路透调查的分析师原本预估12月增加1.46万个就业岗位，失业率维持在6.9%。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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