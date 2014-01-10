表格：加拿大12月就业岗位意外减少4.59万个，失业率升至7.2%

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月10日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大12月就业岗位意外减少4.59万个，因全职工作减少和多个行业裁员所导致。
加拿大统计局亦表示，12月失业率升至7.2%，因有更多人寻找工作。上月失业率为6.9%。
2013年12月 2013年11月
就业人口变动 -45,900 +21,600
全职就业 -60,000 +1,400
兼职就业 +14,200 +20,000
失业率 7.2% 6.9%
就业参与率 66.4% 66.4%
路透调查的分析师原本预估12月增加1.46万个就业岗位，失业率维持在6.9%。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选