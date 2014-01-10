表格：加拿大12月就业岗位意外减少4.59万个，失业率升至7.2%

路透1月10日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大12月就业岗位意外减少4.59万个，因全职工作减少和多个行业裁员所导致。

加拿大统计局亦表示，12月失业率升至7.2%，因有更多人寻找工作。上月失业率为6.9%。