中国金融：应高度重视理财产品的收益率竞相攀升可能引发的风险--刘明康

路透北京1月10日 - 中国政协经济委员会副主任委员刘明康称，随着互联网金融企业的加入，加剧了理财产品的收益率竞相攀升，由此可能引发的风险值得高度重视。

刘明康在中国财富管理50人论坛上表示，目前的理财产品的短期化非常明显，投资者的风险认知不足。而财富管理存在着以产品为中心，而不是以客户为中心，以及销售不当的问题。

“值得我们深思的是在当前实体经济下行风险依然存在的情况下，企业资产收益率在什么水平不言而喻，那么它能不能够真正的覆盖融资成本，这需要实践很好的检验。”刘明康说。

刘明康表示，财富管理机构发行的理财产品普遍存在着刚性对付的问题，中国的财富管理行业在发展的过程当中出现了一个歪路，同时极大的误导了市场。投资者的容忍度变得越来越低。

同时，资金的大进大出在最近的一年时间里面明显的增加，但流出到境外的资金对实业的投资不足，QDII在境外投资的机制有待进一步的深化和完善。而且资本的自由流动既存在诸多的限制也缺乏有效的应急的管控。

刘明康称，由于产品的结构过于复杂，加上规则不清，就形成了跨行业和市场的风险传递等各类问题和风险点，这些都迫切需要在监管机构之间，监管机构不同部门之间进行有效的协调，以使风险能够得以有效把控，对投资人进行有效的保护。

“一个是我们金融机构要加强对交易对手的工作，另外一个就是不同的监管机构和监管机构本身不同的监管部门之间的协调要跟上现在这个形式的发展。”他说。

他并表示，关于第三方的机构，以及互联网金融对财富管理的作用，应该进行必要的引导。

多位消息人士此前透露，近日中国监管当局下发了关于加强影子银行监管有关问题的通知。该通知厘清了中国影子银行的概念，明确影子银行监管责任分工，以及如何完善监管制度。 （完）