版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 16:02 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶小跌，油价上涨且股市反弹帮助削减跌幅

交易商称油价走高也避免了橡胶价格进一步滑落。

上海期交所主力5月期胶合约 涨5元人民币，收报每吨16,920元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤219.5美分，上涨0.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐