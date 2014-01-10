台湾人事：海基会秘书长高孔廉将于2月初去职--海基会

路透台北1月10日 - 台湾负责两岸事务谈判机关--海峡交流基金会(海基会)秘书长高孔廉周五表示，已向高层提出口头及书面辞呈，将于今年2月6日去职。他表示对继任人选没有置评余地。

高孔廉指出，前年9月前海基会董事长江丙坤卸任时，他即提出去职意愿，但因当时尚未寻得合适人选，而有由他担任过渡时期秘书长的共识。他称自己在两岸事务职位上任职已久，希望能够退休并借此机会世代交替，因而选择于农历春节后离职。

主管两岸事务的陆委会至今未对继任人选释出任何消息。但今年两岸事务仍有诸多仰赖谈判，包括2月台湾陆委会主委王郁琦与大陆国台办主任张志军将进行会商，以及陆委会称今年于北京举行的亚太经济合作组织(APEC)会议，是两岸领导人会面的适当场合。