台湾人事：海基会秘书长高孔廉将于2月初去职--海基会

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透台北1月10日 - 台湾负责两岸事务谈判机关--海峡交流基金会(海基会)秘书长高孔廉周五表示，已向高层提出口头及书面辞呈，将于今年2月6日去职。他表示对继任人选没有置评余地。
高孔廉指出，前年9月前海基会董事长江丙坤卸任时，他即提出去职意愿，但因当时尚未寻得合适人选，而有由他担任过渡时期秘书长的共识。他称自己在两岸事务职位上任职已久，希望能够退休并借此机会世代交替，因而选择于农历春节后离职。
主管两岸事务的陆委会至今未对继任人选释出任何消息。但今年两岸事务仍有诸多仰赖谈判，包括2月台湾陆委会主委王郁琦与大陆国台办主任张志军将进行会商，以及陆委会称今年于北京举行的亚太经济合作组织(APEC)会议，是两岸领导人会面的适当场合。
不过一般预料高孔廉的去职对两岸正在进行的货品贸易协商等经济议题影响不大，此类金融及经贸议题谈判多已回归金融及经贸部会主导。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。