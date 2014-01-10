版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 16:13 BJT

企业并购：野村资产管理将通过收购ING台湾业务进军当地市场

路透东京1月10日 - 野村资产管理周五表示同意收购荷兰国际集团(ING) 旗下的台湾资管业务。借助此次交易，野村将成为首个入驻台湾的日本资产管理机构。

野村资产管理隶属于野村控股 ，其将与Ashwin Mehta领导的一投资小组进行合作。Mehta是ING安泰投信的前任执行长。

野村控股一位高管拒绝披露交易价格。截至去年9月，野村资管负责管理30.8兆(万亿)日圆(2,939.4亿美元)的资产。

荷兰国际集团在一份声明中表示，交易预计将在第二季度完成，并将取决于监管机构的批准。

声明称，ING安泰投信是台湾10大资产管理机构之一，截至去年10月，该公司旗下管理的资产为约52亿欧元(70.6亿美元)。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐