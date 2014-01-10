企业并购：野村资产管理将通过收购ING台湾业务进军当地市场

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透东京1月10日 - 野村资产管理周五表示同意收购荷兰国际集团(ING) 旗下的台湾资管业务。借助此次交易，野村将成为首个入驻台湾的日本资产管理机构。
野村资产管理隶属于野村控股 ，其将与Ashwin Mehta领导的一投资小组进行合作。Mehta是ING安泰投信的前任执行长。
野村控股一位高管拒绝披露交易价格。截至去年9月，野村资管负责管理30.8兆(万亿)日圆(2,939.4亿美元)的资产。
荷兰国际集团在一份声明中表示，交易预计将在第二季度完成，并将取决于监管机构的批准。
声明称，ING安泰投信是台湾10大资产管理机构之一，截至去年10月，该公司旗下管理的资产为约52亿欧元(70.6亿美元)。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。