全球金市：金价因美元下跌而小涨，今日非农就业数据备受瞩目

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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“非农就业报告出炉之前，有些人平仓出场，这是目前牵动黄金走势的主要原因，”香港一位贵金属交易员说。
0736 GMT现货金 上涨0.4%至每盎司1,232.74美元。美元跌落七周高位，因投资者在美国就业数据公布之前先行获利了结。
已有数家机构的分析师预估今年金价还会再跌。美银美林调降其2014年黄金均价预估至1,150美元，称因宏观经济不确定性，且欠缺投资需求。
巴克莱预计今年黄金均价为1,205美元，并将测试2010年低位。
实货需求方面，中国买盘周五回温。
上海黄金交易所Au99.99金 成交量从周四的13吨增加至16吨以上，升水从17美元上涨至19美元。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1232.74 5.2 0.42
现货银 19.69 0.15 0.77
现货铂金 1418.99 5.74 0.41
现货钯金 735.4 2.29 0.31
COMEX期金 1232.5 3.1 0.25
COMEX期银 19.695 0.01 0.06
汇率
欧元/美元 1.3609
美元指数 80.931
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪; 审校 李春喜)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。