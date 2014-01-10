全球金市：金价因美元下跌而小涨，今日非农就业数据备受瞩目

“非农就业报告出炉之前，有些人平仓出场，这是目前牵动黄金走势的主要原因，”香港一位贵金属交易员说。

0736 GMT现货金 上涨0.4%至每盎司1,232.74美元。美元跌落七周高位，因投资者在美国就业数据公布之前先行获利了结。

已有数家机构的分析师预估今年金价还会再跌。美银美林调降其2014年黄金均价预估至1,150美元，称因宏观经济不确定性，且欠缺投资需求。

巴克莱预计今年黄金均价为1,205美元，并将测试2010年低位。

实货需求方面，中国买盘周五回温。

上海黄金交易所Au99.99金 成交量从周四的13吨增加至16吨以上，升水从17美元上涨至19美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1232.74 5.2 0.42

现货银 19.69 0.15 0.77

现货铂金 1418.99 5.74 0.41

现货钯金 735.4 2.29 0.31

COMEX期金 1232.5 3.1 0.25

COMEX期银 19.695 0.01 0.06

汇率

欧元/美元 1.3609

美元指数 80.931

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金