版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 16:24 BJT

标题新闻：马来西亚1月1-10日棕榈油产品出口较前月同期下降22.4%至284,693吨--船运机构SGS

注：船货调查机构Societe Generale de Surveillance

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐