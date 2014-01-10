中港个股：中国铝业预期2013年业绩可扭亏为盈，料净利约10亿元人民币

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透香港1月10日 - 中国铝业股份有限公司 周五预期，2013年业绩可扭亏为盈，料净利润约10亿元人民币，受益成本控制和处置资产获得收益。
公司表示，扭亏为盈主要因公司进一步控制成本支出，氧化铝产品制造成本同比下降9%，电解铝产品制造成本同比下降5%左右。
此外，公司进一步优化资产结构，实现业务向产业链前端和价值链高端发展的目标，并通过处置铝加工企业股权及资产、中铝铁矿控股有限公司股权获得收益。
中国铝业2012年度净亏损达82.34亿元，其2013年首九个月净亏损为18.5亿元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选