中港个股：中国铝业预期2013年业绩可扭亏为盈，料净利约10亿元人民币

路透香港1月10日 - 中国铝业股份有限公司 周五预期，2013年业绩可扭亏为盈，料净利润约10亿元人民币，受益成本控制和处置资产获得收益。

公司表示，扭亏为盈主要因公司进一步控制成本支出，氧化铝产品制造成本同比下降9%，电解铝产品制造成本同比下降5%左右。

此外，公司进一步优化资产结构，实现业务向产业链前端和价值链高端发展的目标，并通过处置铝加工企业股权及资产、中铝铁矿控股有限公司股权获得收益。

中国铝业2012年度净亏损达82.34亿元，其2013年首九个月净亏损为18.5亿元。（完）

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