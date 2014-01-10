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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 16:44 BJT

更新版 1-中国汇市：中间价猛涨提振人民币收升，但顺差下降减轻升值压力

* 人民币小幅收升
    * 盘间曾触及历史新高
    * 中间价高开逾百点子
    * 顺差回落减轻升值压力

 (更新收盘报价)
    路透北京1月10日 - 人民币兑美元即期 周五小幅收升，盘间曾触及历史新高
，受中间价高开逾百点子带动。不过最新公布的中国贸易顺差规模有所下降，即期也在短暂
冲高后恢复窄幅波动。
    
    交易人士表示，看到中间价高开幅度后以为上月贸易顺差规模较大，开盘后一度狠砸美
元，不过受疑似干预的影响，美元价格迅速反弹。    
    
    “中间价升得比较多，开盘时大家都指望市场价也能升那么多。”一股份行交易员说。
   
    他认为，今天公布的贸易顺差数据较之此前逾300亿美元规模有所回落，显示人民币升
值大方向虽然还没有变化，但力道有所减弱。不过新年前后数据受假日影响较多，还是要等
3月份贸易数据才能看得更清楚。
    
    中国海关周五公布，12月中国出口同比增长4.3%，进口同比增长8. 3%，路透调查预估
中值分别为4.9%和5.3%，上月分别为12.7%和5.3%；当月贸易顺差256.4亿美元，路透预估为
311.5亿美元。 
     
    全球汇市方面，美元周五自七周高点小幅下滑，因投资者在美国非农就业报告出炉前，
了结部分获利。欧元持坚，此前欧洲央行(ECB)发表的温和言论曾拖累欧元下挫。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：   
 在岸市场人民币兑美元                      今日           上日      升贬
            即期成交价格                 6.0521         6.0550     0.05%
                  中间价                 6.1008         6.1109     0.17%
            成交额                      139亿美元                     
                                                                      
          日内相对于中间价最大波幅   0.83% (上限±1%)     日高      日低
                日内波动幅度(pips)          40          6.0500    6.0540 
            2014年来即期升贬值幅度        0.03%                           
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF         330                        
                               XS>                                
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:35              今日           上日        
             1年期NDF                   6.1130/55        6.116        
                     CNH即期            6.0368/74        6.0384       
 
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

 (发稿 李然; 审校 张喜良/黄凯)
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