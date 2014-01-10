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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 17:37 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增11.3亿台币

路透台北1月10日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增11.30亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,960.70亿台币。上周存单发行量净减367.75亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

1/06 4,358.15 4,358.30 +0.15

1/07 1,318.00 1,320.00 +2.00

1/08 829.00 829.00 0.00

1/09 730.00 731.00 +1.00

1/10 977.85 986.00 +8.15

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总计 8,213.00 8,224.30 +11.30

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

1/06 90.00 12.00

1/07 41.00 10.00

1/08 35.00 12.00

1/09 15.00 8.00

1/10 104.00 13.00

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总计 285.00 55.00 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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