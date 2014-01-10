《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增11.3亿台币

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透台北1月10日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增11.30亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,960.70亿台币。上周存单发行量净减367.75亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
1/06 4,358.15 4,358.30 +0.15
1/07 1,318.00 1,320.00 +2.00
1/08 829.00 829.00 0.00
1/09 730.00 731.00 +1.00
1/10 977.85 986.00 +8.15
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总计 8,213.00 8,224.30 +11.30
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
1/06 90.00 12.00
1/07 41.00 10.00
1/08 35.00 12.00
1/09 15.00 8.00
1/10 104.00 13.00
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总计 285.00 55.00 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。