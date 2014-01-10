新兴汇市：新兴亚币周线跌幅收敛，因美就业报告出炉前投资者回补空仓

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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多数新兴亚币本周下跌，因美联储的政策调整激励外资进一步流出该地区。
韩元领跌，兑美元本周下滑0.6%。台币亦下跌0.6%。
坡元 下降0.2%，菲律宾披索 跌0.1%。
泰铢 和人民币 略微走贬。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 104.91 104.83 -0.08 +0.35 105.28
坡元 1.2696 1.2707 +0.09 -0.50 1.2632
台币 30.212 30.252 +0.13 -0.87 29.950
韩元 1061.20 1062.90 +0.16 -0.55 1055.40
泰铢 33.02 33.03 +0.03 -0.48 32.86
菲律宾披索 44.70 44.68 -0.04 -0.67 44.40
印尼卢比 12155.00 12185.00 +0.25 +0.04 12160.00
印度卢比 61.87 62.07 +0.32 -0.11 61.80
马币 3.2670 3.2760 +0.28 +0.26 3.2755
人民币 6.0516 6.0550 +0.06 +0.04 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 高琦)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。