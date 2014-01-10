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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 16:34 BJT

新兴汇市：新兴亚币周线跌幅收敛，因美就业报告出炉前投资者回补空仓

多数新兴亚币本周下跌，因美联储的政策调整激励外资进一步流出该地区。

韩元领跌，兑美元本周下滑0.6%。台币亦下跌0.6%。

坡元 下降0.2%，菲律宾披索 跌0.1%。

泰铢 和人民币 略微走贬。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 104.91 104.83 -0.08 +0.35 105.28

坡元 1.2696 1.2707 +0.09 -0.50 1.2632

台币 30.212 30.252 +0.13 -0.87 29.950

韩元 1061.20 1062.90 +0.16 -0.55 1055.40

泰铢 33.02 33.03 +0.03 -0.48 32.86

菲律宾披索 44.70 44.68 -0.04 -0.67 44.40

印尼卢比 12155.00 12185.00 +0.25 +0.04 12160.00

印度卢比 61.87 62.07 +0.32 -0.11 61.80

马币 3.2670 3.2760 +0.28 +0.26 3.2755

人民币 6.0516 6.0550 +0.06 +0.04 6.0539

(完)

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