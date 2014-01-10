中国债市：利率互换先跌后升，下周流动性预期偏谨慎逆转市况

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透上海1月10日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五先跌后升，尾盘较上日略涨；交易员认为，资金持稳IRS早盘延续下行态势，但午后机构对下周流动性担忧渐起，IRS又掉头向上，预计下周走势仍将视资金而动。
“早上下来挺多，Repo 1Y最低到4.97%附近，下午又回来了，目前在5.07%左右，比昨天收盘还高一点。”上海一商业银行交易员称。
他并指出，午后IRS逆转向上，主要是受下周资金面预期偏谨慎带动，“估计15号缴税以后，下周后半段资金会开始紧起来。”他称。
他并强调，春节资金备付压力将主要体现在下下周(1月20日当周)，“春节压力很大的，央行不放钱，春节很难过去。”
资金方面，银行间市场主要回购加权利率 周五走势平稳，波动不大。市场人士表示，短期市场流动性持续较为宽松，资金面仍旧呈现“短松长紧”态势，考虑到未来新股IPO(首次公开发行)节奏加快以及月中缴税等因素干扰，机构预期难脱谨慎。
本周央行在公开市场连续两周零操作“以静制动”。考虑到后续财税上缴及春节前现金备付压力难免，若有需要，央行应会适度出手微调流动性，但总体政策应不改偏紧的基调。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.9947/5.0980 4.9890/5.0720 5.0490/5.1340 5.1023/5.1920 5.0933/5.3200
上日 4.9950/5.0959 4.9825/5.0625 5.0250/5.1050 5.0800/5.1725 5.0734/5.3409
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变动 -0.0003/+0.0021 +0.0065/+0.0095 +0.0240/+0.0290 +0.0223/+0.0195 +0.0199/-0.0209
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。