中国债市：利率互换先跌后升，下周流动性预期偏谨慎逆转市况

路透上海1月10日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五先跌后升，尾盘较上日略涨；交易员认为，资金持稳IRS早盘延续下行态势，但午后机构对下周流动性担忧渐起，IRS又掉头向上，预计下周走势仍将视资金而动。

“早上下来挺多，Repo 1Y最低到4.97%附近，下午又回来了，目前在5.07%左右，比昨天收盘还高一点。”上海一商业银行交易员称。

他并指出，午后IRS逆转向上，主要是受下周资金面预期偏谨慎带动，“估计15号缴税以后，下周后半段资金会开始紧起来。”他称。

他并强调，春节资金备付压力将主要体现在下下周(1月20日当周)，“春节压力很大的，央行不放钱，春节很难过去。”

资金方面，银行间市场主要回购加权利率 周五走势平稳，波动不大。市场人士表示，短期市场流动性持续较为宽松，资金面仍旧呈现“短松长紧”态势，考虑到未来新股IPO(首次公开发行)节奏加快以及月中缴税等因素干扰，机构预期难脱谨慎。

本周央行在公开市场连续两周零操作“以静制动”。考虑到后续财税上缴及春节前现金备付压力难免，若有需要，央行应会适度出手微调流动性，但总体政策应不改偏紧的基调。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.9947/5.0980 4.9890/5.0720 5.0490/5.1340 5.1023/5.1920 5.0933/5.3200

上日 4.9950/5.0959 4.9825/5.0625 5.0250/5.1050 5.0800/5.1725 5.0734/5.3409

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变动 -0.0003/+0.0021 +0.0065/+0.0095 +0.0240/+0.0290 +0.0223/+0.0195 +0.0199/-0.0209

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。