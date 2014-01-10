欧洲央行周四维持主要利率于纪录低位0.25%，尽管欧元区物价疲软，加深通缩风险疑 虑，央行仍按兵不动。欧洲央行极力强调，一旦欧元区通胀风险转变成通缩风险，或者货币 市场利率攀升威胁到该区脆弱的经济复苏，其会坚决采取行动。 [ID:nL3T0 KJ5EK] 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周四表示，面对高失业率和通胀持续偏 低的局面，美联储应该增强货币刺激，而非缩减。但他表示，联储在削减货币刺激政策时应 小心谨慎，特别是在目前通胀率仍远低于联储2%目标的情况下。 [ID:nL3T0 KK0LA] 英国央行周四维持货币政策不变，坚持将利率维持在纪录低位计划，直到英国经济扩大 复苏范围。 根据时代杂志周四发布的一篇访谈，美联储候任主席叶伦表示，美国经济成长“有希望 ”在2014年加速并达到3%或以上的水准。同时一直保持在较低水平的通胀率也将升向央行的 目标。 印尼央行周四维持指标政策利率于7.50%不变，符合市场预期，因印尼经济成长减速， 且物价压力放缓。 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率10.0% 2013年11月27日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.25% 2013年11月27日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年10月29日升25基点 附卖回利率6.75% 2013年10月29日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.75% 2013年12月17日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率5.5% -- 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 蔡美珍；审校 白云)