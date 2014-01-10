香港个股：万达商业地产获股东给予优先选择权，参与粤、桂、琼三省项目

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透香港1月10日 - 中国首富王健林掌控的大连万达旗下万达商业地产（集团）有限公司 周五宣布，其主要股东万达香港决定于未来三年内，给予上市公司优先选择权参与其于广东、广西和海南三省的商业地产项目。
公司的声明称，该选择权亦包括让公司可选择是否与万达香港通过设立合资公司形式，合作投资商业地产项目。
截至去年底，万达香港的全资控股股东--大连万达商业地产股份有限公司已经在全国75个重点城市投资建设了113个万达广场，其中已开业85个万达广场。万达商业地产表示，希望经过与万达香港进一步讨论，将优先选择权伸展到中国其他地方。
万达商业地产今天收低0.67%，报2.97港元，过去一个月跌逾12%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。