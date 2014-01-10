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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 17:01 BJT

香港个股：万达商业地产获股东给予优先选择权，参与粤、桂、琼三省项目

路透香港1月10日 - 中国首富王健林掌控的大连万达旗下万达商业地产（集团）有限公司 周五宣布，其主要股东万达香港决定于未来三年内，给予上市公司优先选择权参与其于广东、广西和海南三省的商业地产项目。

公司的声明称，该选择权亦包括让公司可选择是否与万达香港通过设立合资公司形式，合作投资商业地产项目。

截至去年底，万达香港的全资控股股东--大连万达商业地产股份有限公司已经在全国75个重点城市投资建设了113个万达广场，其中已开业85个万达广场。万达商业地产表示，希望经过与万达香港进一步讨论，将优先选择权伸展到中国其他地方。

万达商业地产今天收低0.67%，报2.97港元，过去一个月跌逾12%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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