金属期市：伦铜微升，料连续第二周周线连跌

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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“我们持看空观点，预计今年第二季度铜价平均将在7,000美元。”Keenan补充道。
0742GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.6%至每吨7,256美元，扳回上个交易日的跌幅。
铜价周四时触及12月19日迄今最低水准7,209美元，并录得11月以来最高单日降幅。本周其价格有可能收低近1%。
上海期交所主力3月期铜 并收低0.6%，报每吨51,360元，稍早时曾创下三周低位。
中国12月出口成长慢于预期，因上年同期基数较高以及投机性活动受管控令出口交易减少。
上海期交所期铝 跌至五年来最低水平每吨13,780元人民币，因供给过度和市场跟随LME期铝的下跌步伐。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。