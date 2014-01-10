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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 17:11 BJT

金属期市：伦铜微升，料连续第二周周线连跌

“我们持看空观点，预计今年第二季度铜价平均将在7,000美元。”Keenan补充道。

0742GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.6%至每吨7,256美元，扳回上个交易日的跌幅。

铜价周四时触及12月19日迄今最低水准7,209美元，并录得11月以来最高单日降幅。本周其价格有可能收低近1%。

上海期交所主力3月期铜 并收低0.6%，报每吨51,360元，稍早时曾创下三周低位。

中国12月出口成长慢于预期，因上年同期基数较高以及投机性活动受管控令出口交易减少。

上海期交所期铝 跌至五年来最低水平每吨13,780元人民币，因供给过度和市场跟随LME期铝的下跌步伐。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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