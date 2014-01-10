《中国债市每日综述》现券收益率上探，资金收紧预期抬升然新债发行增多

* 现券收益率上探，中长端表现更明显

* 下周流动性收紧预期抬升，新债发行量进一步增多

* 短期和高票息信用债，仍会有部分机构选择买入

路透北京1月10日 - 中国银行间债市周五现券收益率上探，中长端表现更明显。市场人士表示，下周流动性收紧预期抬升，新债发行量进一步增多，市场预期偏空，带动现券略走弱；短期和高票息信用债，仍会有部分机构选择买入。

“收益率震荡着上，中长期体现稍明显一些，”华东地区一银行交易员称，“下周要缴财政存款了，(新债)供给量也要上来了。”

他并表示，短期信用债继续受到机构的青睐，高票息品种亦有机构稍有涉及。信用债银行间和交易所市场表现差异，或源于交易所流动性较差，承接不了浮现的较多卖盘。

北京一券商投资经理则表示，交易所信用债对年报等反映更加敏感，而去年发行人财务情况多预期不乐观，故卖盘较重。下周新债发行量进一步增加，一级发行市场或进一步检验行情成色；个人预期不乐观，倾向于做空国债期货。

根据已有新债公告，下周二上午农发行将发行三期债共150亿元，下午国开行五期债240亿元，下周三还有100亿元的七年期国债将发。

剩余期限约6.50年的国债130020券 最新成交对应收益率在4.6250%，高于上日尾的4.61%。五年期国债期货主力合约1403 收报91.542元人民币，较上日结算价涨0.026元，或0.03%。

**机构谨慎关注下周月中缴税**

银行间市场主要回购加权利率 走势平稳，波动不大。市场人士表示，短期市场流动性持续较为宽松，资金面仍旧呈现“短松长紧”态势，考虑到未来新股IPO(首次公开发行)节奏加快以及月中缴税等因素干扰，机构预期难脱谨慎。

“隔夜和七天资金还好，14天也还ok，21天以上期限的差一些，”上海一银行交易员表示，只是预期下周可能会紧张，所以部分资金供给比前几日略少了点。

至于下周预期收紧的原因，她认为，主要还是因为月中缴税来临且新股发行的影响也不能忽视，“新股IPO也是个资金面干扰因素，有多大影响也难说，但是毕竟是存在的”。

不过，亦有机构持不同看法，东莞银行金融市场部陈龙表示，预计下周资金面应该不会太紧，国库定存招标，以及存款准备金退还，都可以增加市场资金供给，虽然财税上缴和春节提现时间临近，但还不至于马上显现，根据过往几个月的经验，春节前两周才出现紧张的概率较大。

财政部周四公告称，将于下周二(14日)进行今年第一期国库现金管理商业银行定期存款招标。计划存款量500亿元人民币，期限六个月。

北京时间16:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7335 2.7677 -3.42

七天 4.0256 4.0167 +0.89

14天 4.7410 4.7901 -4.91

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 7.4100 4.9600 +245.00

七天 5.2800 4.1900 +109.00

14天 5.0000 4.4000 +60.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7900 2.8023 -1.23

七天 4.0364 4.0200 +1.64

14天 4.7600 4.7000 +6.00

Shibor

其中:隔夜 2.7660 2.7940 -2.80

七天 4.0410 4.0200 +2.10

三个月 5.5841 5.5837 +0.04

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