路透基点：天阳航太科技8.5亿台币多档贷款案启动--RLPC

路透香港1月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾土地银行在周五推出天阳航太科技股份有限公司的8.5亿台币（2,830万美元）多档贷款，该行并担任该融资案的牵头行兼簿记行。

贷款分为四档。A部分是2.5亿台币七年期贷款，用于再融资和建设新工厂。B部分是2亿台币七年期贷款，用于再融资和购买设备。C部分是1亿台币五年期贷款，用于再融资和一般运营资本。D部分是3亿台币五年期贷款，用于再融资和一般运营资本。

A档和B档的利率较台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和台湾合作金库的一年期储蓄利率加码93个基点，C档和D档的利率为加码103个基点。

受邀银行以三个层次参贷。承贷2亿台币及以上的银行，有15个基点的前端费，且获得簿记行头衔。承贷1.5-1.99亿台币的银行，费用是11个基点。承贷1-1.49亿台币的银行，费用是7个基点。

如果A档或B档的提取率低于80%，或者C档和D档的提取率低于50%，则还有20个基点的承诺费。

四档贷款都由借款方的董事长和总经理担保。A档贷款还以工厂作为质押，B档以设备为质押。

A档贷款有1.5年的宽限期，之后分23次每季度不等额偿还：1% (第1-10次)、3% (第11-18次)、5% (第19-22次) 和46% (第23次)。

B档贷款有两年宽限期，之后分21次每季度不等额偿还：2.5% (第1-4次)、3% (第5-8次)、5% (第9-20次) 和18% (第21次)。

银行回复截止日期为2月10日。

天阳航太科技股份有限公司是飞机铝合金铸件生产商。（完）