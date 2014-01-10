电子产业：2013年全球PC出货量锐减10%，市场遭智能手机等蚕食

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透北京1月10日 - 调研机构IDC的初步数据显示，去年全球个人电脑(PC)出货量下滑10%至3.146亿台，因制造商无法阻止消费者转向智能手机和平板电脑。
10-12月期间，PC出货量达到8,220部，较上年同期减少5.6%，为连续第七个季度下滑。
IDC的副总裁Loren Loverde称，“PC市场再次接近预期，但可惜的是，未能大幅改变成长轨道。”
中国联想集团 保持对美国惠普 的领先，出货量为第一。2013年联想的市占率为17.1%，惠普为16.6%。
戴尔出货量去年排在第三位，市占率为12%。
联想和韩国三星电子 均在美国市场有快速增长，部分原因是成功推出使用谷歌 Chrome操作系统的低成本Chrome笔记本。(完)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。