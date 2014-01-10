电子产业：2013年全球PC出货量锐减10%，市场遭智能手机等蚕食

路透北京1月10日 - 调研机构IDC的初步数据显示，去年全球个人电脑(PC)出货量下滑10%至3.146亿台，因制造商无法阻止消费者转向智能手机和平板电脑。

10-12月期间，PC出货量达到8,220部，较上年同期减少5.6%，为连续第七个季度下滑。

IDC的副总裁Loren Loverde称，“PC市场再次接近预期，但可惜的是，未能大幅改变成长轨道。”

中国联想集团 保持对美国惠普 的领先，出货量为第一。2013年联想的市占率为17.1%，惠普为16.6%。

戴尔出货量去年排在第三位，市占率为12%。

联想和韩国三星电子 均在美国市场有快速增长，部分原因是成功推出使用谷歌 Chrome操作系统的低成本Chrome笔记本。(完)