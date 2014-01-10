中国经济：原则上不再安排500万人以上城市新增建设用地--国土部

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透上海1月10日 - 新华社周五援引中国国土资源部部长姜大明的话称，今后将逐步调减中国东部地区新增建设用地供应，除生活用地外，原则上不再安排人口500万以上特大城市新增建设用地。
姜大明在全国国土资源工作会议上称，中国东部三大城市群发展要以盘活土地存量为主。将从500万人口以上大城市周边开始划定永久基本农田，并逐步划定覆盖全部城市、小城镇和农村的耕地红线，以扭转城市周边高产良田被钢筋水泥加剧圈占的局面。
“永久基本农田一经划定，城市建设只能跳出去，搞串联式、组团式、卫星城式发展。”他指出。
姜大明并强调，农村宅基地制度改革要以确权登记颁证工作为基础，坚持一户一宅原则，决不允许城里人到农村买地建房的所谓“逆城镇化”行为。
他表示，要正视中国耕地保护面临的严峻形势，18亿亩耕地红线没有讨价还价余地。
中国证券报本周二报导，国土资源部正在酝酿多项土地改革制度，其中有关严守耕地红线和加强土地节约集约利用的行动计划，有望加快推进，最快在上半年推出。 (完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。