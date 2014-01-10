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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 17:35 BJT

《全球汇市》欧元小涨，受助于对欧元区二线国家公债的需求

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3603 1.3606 -0.02 -1.03 1.3745

美元/日圆 104.96 104.82 +0.13 -0.32 105.30

欧元/日圆 142.78 142.62 +0.11 -1.35 144.73

美元/瑞郎 0.9073 0.9071 +0.02 +1.62 0.8928

英镑/美元 1.6449 1.6479 -0.18 -0.65 1.6556

美元/加元 1.0850 1.0837 +0.12 +2.17 1.0620

澳元/美元 0.8893 0.8895 -0.02 -0.22 0.8913

新西兰元/美元 0.8240 0.8251 -0.13 +0.41 0.8206

澳元/日圆 93.340 93.240 +0.11 -0.54 93.850

新西兰元/日圆 86.490 86.490 +0.00 +0.09 86.410

英镑/日圆 172.65 172.73 -0.05 -0.96 174.33

澳元/新西兰元 1.0789 1.0770 +0.18 -0.54 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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