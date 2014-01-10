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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 17:34 BJT

中港个股：中煤能源拟斥资逾170亿元人民币于陕西建煤矿项目

路透香港1月10日 - 中国中煤能源 周五公布，拟在陕西投资建设煤矿项目，总投资逾170亿元人民币，公司将以注入资本金和银行贷款等融资方式解决。

中煤能源的声明称，将在陕西榆横矿区投资建设大海则煤矿及选煤厂项目。大海则井田内原煤为特低灰、低硫-中高硫、中高挥发分、特高发热量的不粘煤，是良好的民用、气化及动力用煤。资源储量为505,844万吨，矿井可采储量为327,506万吨，矿井设计生产能力为1,500万吨/年，项目建设期预计为65个月。

公司表示，总投资额170.3亿元中约30.4%将由其以资本金方式注入，其余通过银行贷款等融资方式解决。预计该项目的财务内部收益率为19.55%（税后）。

中煤能源H股今天收高2.16%，报4.25港元;其A股则升0.45%，报4.45元人民币。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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