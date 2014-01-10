中港个股：中煤能源拟斥资逾170亿元人民币于陕西建煤矿项目

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透香港1月10日 - 中国中煤能源 周五公布，拟在陕西投资建设煤矿项目，总投资逾170亿元人民币，公司将以注入资本金和银行贷款等融资方式解决。
中煤能源的声明称，将在陕西榆横矿区投资建设大海则煤矿及选煤厂项目。大海则井田内原煤为特低灰、低硫-中高硫、中高挥发分、特高发热量的不粘煤，是良好的民用、气化及动力用煤。资源储量为505,844万吨，矿井可采储量为327,506万吨，矿井设计生产能力为1,500万吨/年，项目建设期预计为65个月。
公司表示，总投资额170.3亿元中约30.4%将由其以资本金方式注入，其余通过银行贷款等融资方式解决。预计该项目的财务内部收益率为19.55%（税后）。
中煤能源H股今天收高2.16%，报4.25港元;其A股则升0.45%，报4.45元人民币。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。