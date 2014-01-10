新加坡富豪母亲遭绑架，绑匪索要2000万新元赎金

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡1月10日 - 两名男子周五在新加坡因涉嫌绑架一家连锁超市总裁的母亲而遭到起诉，这在犯罪率很低的新加坡非常罕见。

昇菘集团 创始人兼首席执行官林福星称，一名男子谎称见到林福星摔倒后受伤，周三上午将其79岁的老母骗入一辆车内。

绑匪随后给林福星打电话并索要2,000万新元赎金。在接近12个小时的协商后，林福星在一个公园的一棵树下留下了装有200万新元的袋子，他的母亲周四清晨被释放。

“这是一场非常恐怖的经历，每分钟都在担忧，”林福星在《海峡时报》网站上一个视频中说道。

新加坡警方称，林福星的母亲被释放一个小时后将两名男子逮捕，并追回了赎金。这两名男子周五上午在法院被起诉。(完)