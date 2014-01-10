新加坡富豪母亲遭绑架，绑匪索要2000万新元赎金

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡1月10日 - 两名男子周五在新加坡因涉嫌绑架一家连锁超市总裁的母亲而遭到起诉，这在犯罪率很低的新加坡非常罕见。
昇菘集团 创始人兼首席执行官林福星称，一名男子谎称见到林福星摔倒后受伤，周三上午将其79岁的老母骗入一辆车内。
绑匪随后给林福星打电话并索要2,000万新元赎金。在接近12个小时的协商后，林福星在一个公园的一棵树下留下了装有200万新元的袋子，他的母亲周四清晨被释放。
“这是一场非常恐怖的经历，每分钟都在担忧，”林福星在《海峡时报》网站上一个视频中说道。
新加坡警方称，林福星的母亲被释放一个小时后将两名男子逮捕，并追回了赎金。这两名男子周五上午在法院被起诉。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。