引发美印外交纠纷的印度外交官离美

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里/纽约1月10日 - 引发美国和印度外交纠纷的印度外交官员巴拉加德（Devyani Khobragade）周五飞回印度；此前美印达成协议，巴拉加德虽因涉嫌签证欺诈和支付保姆低工资而遭到起诉，但由于享有外交豁免权而被允许离境。
巴拉加德曾任印度驻纽约副总领事，去年12月12日被捕，遭到起诉后被要求离镜。巴拉加德的被捕引发印度抗议。
尚不清楚巴拉加德回到印度能否驱散印美之间的不良气氛。印度将于5月举行全国选举，各政党利用该事件造势，称这是对国家主权的攻击。
“我们要一步一步来，今天我们专注于让巴拉加德回国。”印度外交部发言人Syed Akbaruddin说道。
此次外交危机期间，虽然印美都强调两国双边关系的重要性，但双方花费了数周时间讨论可行的危机化解方法。
Akbaruddin指出，巴拉加德被给予全部外交豁免权后离开美国，她被调回到新德里工作。巴拉加德的父亲表示，她将于夜间抵达新德里。
巴拉加德的父亲称，巴拉加德拒绝了美国提供的认罪辩诉协议；根据该协议，她将免于被起诉，并被允许继续呆在美国。她的孩子和丈夫很快会跟随她回到印度；她的丈夫是印度裔美国公民。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。