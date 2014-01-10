欧元债市：葡萄牙公债收益率接近七个月低点，穆迪或上调其评级展望

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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算上周四确认的欧洲央行(ECB)超级宽松货币政策，这引发了对欧元区高收益率债券的需求，葡萄牙、爱尔兰和西班牙得以在本周成功进行新年第一次发债。
10年期葡萄牙公债收益率 小幅上涨至5.45%。年内迄今该收益率下跌近70个基点后，稍作休息。分析师预计还有进一步下跌区间。
Rabobank的分析师Richard McGuire称，“预计(葡萄牙评级)上调摆脱垃圾级有点过，但肯定穆迪有将葡萄牙展望从稳定上调至正面的可能，这可能增加对葡萄牙公债多头动能的支撑。”
与去年12月底相比，10年期葡萄牙和德国公债利差几乎下跌近一个百分点，至355个基点，而在2012年初欧债危机肆虐之时高达逾1,500个基点。(完)
(编译 朱晓军/田建华; 审校 白云/艾茂林)
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