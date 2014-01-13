重温稿-台湾货币市场： 银行启动跨年后拆出，央行调控料令年节资金平稳

* 跨年后的拆款开始启动

* 两年期存单加权平均得标利率在0.757%，略高于预期

* 下周大型银行密集领回现钞

* 短票去化无虞

记者 高洁如

路透台北1月10日 - 台湾银行间短率周五大致平稳。为了配置跨农历年后的资金，票券商开始承做跨年后较长天期的拆款。银行启动跨年后落点的资金拆出，也显见市场预估今年农历年资金情势应可平稳过关。

周五午间台湾央行标售两年期定存单加权平均得标利率为0.757%，稍高于预期。 资金调度人士表示，本次的两年期存单标售高标落在0.783%，较加权平均得标利率0.757%高出2.6基点。

交易人员表示，美联储(FED)的宽松政策将缓慢退场，目前极短天期的联邦基金利率虽仍维持不变，但市场认为两年期利率已有走高的风险，令本次两年期存单标售结果略高于预期，未来标售利率不排除缓升。

至于今日的资金调度情势，交易员表示，近年的农历年春节期间，央行都在期初以积极收受游资、创造市场负数，来平稳期底银行领新钞之后料将堆积的准备数字。一旦市场稍因库现过高而缺少可供拆借的周转金，央行也可以放出资金平抑市场。因此农历年前的货币市场大致都能在央行的调控之下，平稳过关。

〞市场钱多而且央行都收隔拆，掌控权在央行手上，若隔拆不好调，央行就会调控，〞一位票券商交易人员表示。

他们也说，展望下周将进入银行向台湾银行领新钞的高峰期，估计银行将因此把周转金的金额压低，令市场可供拆借的金额也受到些影响，估计下周的拆借市场活络度料降低，利率水位则料变化不大。本日出现三周落点的拆款，主要是票券商向银行拆入资金，利率则在0.44%。

下周起有密集的大型银行开始向台银领回新钞，库现大幅增加，并显现在准备数字上。预料到1月23日开始民众开始可向银行提领新钞之后，银行的库存现金水位才会开始走低。

根据中央银行统计资料，2013年通货发行数在2月8日达到纪录高位的1.873兆(万亿)台币，较当年初增加4,330亿。若以农历春节期间通货发行约4,000余亿台币计，今年农历新年前最后一个交易日--1月29日的通货发行数可望由年初的1.566兆台币，挑战2兆台币的通货发行新高。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日在0.388%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.390%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日则在0.380-0.415%。

**短票去化无虞**

短票市场方面，交易人士指出，30天期、落点在农历年后的短票量稍大，但都去化无虞，利率高位成交稍有减少。

一位票券商交易员表示，今日拆款市场的三周拆款利率--0.44%并不高，票券商虽然并不缺钱，但仍倾向以拆款调入资金做套利的策略操作。

30天以内的短票利率主要成交在0.60-0.62%，原本高位0.63%成交略少。

台湾央行今日存单到期977.85亿台币，央行存单发行986亿台币存单，存单发行余额增8.15亿。

下周存单到期总额为1兆7,054.7亿台币，存单到期情况分别为：周一6,204.2亿台币、周二4,210.5亿台币、周三1,724亿台币、周四3,969亿台币以及周五947亿台币。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为负617亿台币，至周日累计超额准备为负796亿，加计前期1%的超额准备为161亿台币。

**债券RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率持平。今日市况仍维持资金宽裕，券源不足的状态，RP以到期续作为主，投信资金落点安排以年内居多，跨农历年的也缓步增加，利率基本上与年内相当。

一家票券商交易员表示，旬初市场资金相当多，投信要券询问度颇高。不过碍于17、20与29日有三期公债要交割，此时客户对资金落点的安排还是以月内为主，跨年的还不多。

“连续三期公债交割是变数，客户下周还不会跨年，20号那周应该就会。”该交易员说。

台湾财政部预计于17日发行两年期公债350亿台币、20日发行五年公债400亿台币、29日发行20年公债300亿台币。

另一家大型证券商交易员则表示，由于库存的公司债不多，今日以到期续作为主。投信RP资金落点在年内与跨年的各半，利率则持平。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；两周内公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率皆持于上日。跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，同于上日区间。