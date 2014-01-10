中国金融：今年继续实施稳健货币政策，保持信贷规模平稳增长--央行

路透上海1月10日 - 中国人民银行周五在2014年工作会议上指出，今年将继续实施稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模平稳适度增长；此外还将扩大人民币跨境使用。

央行发布的新闻稿中指出，会议提出的2014年其他工作重点还包括：全面深化金融改革，努力在金融重点领域和关键环节改革实现新的突破；健全多层次资本市场体系，促进金融市场深化发展；深化外汇管理重点领域改革，切实防范跨境资金流动风险；扎实推进金融服务现代化，全面提升金融服务和管理水平。

会议并指出，要加强金融风险监测、排查和监管协调，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

会议强调，2014年要不断完善调控方式和手段，增强调控的前瞻性、针对性和协同性，大力推动金融改革，切实维护金融稳定，提升金融服务和管理水平，支持经济发展方式转变和经济结构调整，争取国际收支基本平衡。