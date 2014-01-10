中国金融：今年继续实施稳健货币政策，保持信贷规模平稳增长--央行

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透上海1月10日 - 中国人民银行周五在2014年工作会议上指出，今年将继续实施稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模平稳适度增长；此外还将扩大人民币跨境使用。
央行发布的新闻稿中指出，会议提出的2014年其他工作重点还包括：全面深化金融改革，努力在金融重点领域和关键环节改革实现新的突破；健全多层次资本市场体系，促进金融市场深化发展；深化外汇管理重点领域改革，切实防范跨境资金流动风险；扎实推进金融服务现代化，全面提升金融服务和管理水平。
会议并指出，要加强金融风险监测、排查和监管协调，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
会议强调，2014年要不断完善调控方式和手段，增强调控的前瞻性、针对性和协同性，大力推动金融改革，切实维护金融稳定，提升金融服务和管理水平，支持经济发展方式转变和经济结构调整，争取国际收支基本平衡。
2013年中央经济工作会议提出，2014年改革任务重大而艰巨，将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极财政政策和稳健货币政策，并提出经济工作六大任务，包括关注地方政府债务风险。 (完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。